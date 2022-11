Siden 2011 har 54-årige Thue Hvorslev haft ansvaret for Dansk Gigthospitals drift, økonomi og udvikling, som hospitalschef. Nu skal han fra 1. januar være ny administrerende sygehusdirektør for sygehusene i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. I sit nye job får Thue Hvorslev sammen med de to øvrige direktører i direktionen det overordnede ansvar for ledelsen af Sygehus Sønderjylland. Sygehusenheden er én af Region Syddanmarks fem sygehusenheder. Thue Hvorslev glæder sig til at komme i gang og har ambitioner om at bidrage...