DEBAT: Det er ikke så let at begrænse aktiviteten i almen praksis, skriver praktiserende læge Johan Ludvig Reventlow.

Kære Heino

Jeg skriver dette, ikke som formand for Lægeforeningen Sjælland, men som praktiserende læge i Slagelse.

Du har fastholdt kravet om, at økonomiloftet for almen praksis fastholdes, og at der sker en begrænsning af aktiviteten i almen praksis.

Men det er faktisk ikke så nemt at begrænse aktiviteten. Wegovy har givet mange ekstra henvendelser, mange patienter bliver frarådet det, men mange patienter har også glæde af det, og så er det nødvendigt at sikre den nødvendige kontrol.

Medicin, der ikke er tilgængelig på apotekerne, har været og er fortsat et stort problem i almen praksis. Det medfører en række henvendelser til og fra apotek og patienter, og det koster meget tid, men medfører nok ikke større ekstra udgifter for regionen.

I vores praksis ligger vi ikke højt i ydelser, men jeg kan se, at vi har lavet mere end tidligere år.

Vi har tidligere ikke gjort så meget ud af Styrelsens for Patientsikkerheds krav om, at alle fornyelser af vanedannende medicin skal ske ved fremmøde. Vi kræver det fortsat ikke af alle, men af dem, hvor der er mening i det. Det betyder klart nok, at flere skal rundt om klinikken for at forny deres recepter. Jeg tvivler på, at du vil sige, at vi skal lade være med det.

Flere henvendelser

Antallet af patienter, der får taget blodprøver hos os, er steget med ca 10 pct. i år. Det skyldes i høj grad, at der er lang ventetid på at få taget blodprøver på sygehuset. Aktuelt er ventetiden på 10-12 dage. Når patienter kontakter os og siger, at de ikke kan få en tid til blodprøve før deres aftale på sygehuset, så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe dem med at få taget blodprøverne, så deres forløb på sygehuset ikke vanskeliggøres.

Hvis vi skal begrænse antallet af kontakter til praksis, vil det være en stor hjælp, hvis du kan sikre, at der ikke er ventetid, når patienter skal have taget blodprøver på sygehuset.

Når du ønsker, at vi skal begrænse vores aktivitet, passer det dårligt med, at regionen lige har vedtaget en plan om tidlig opsporing af kræft, hvor en af de væsentlige dele lige netop er, at borgerne skal henvende sig mere til deres egen læge, så de kan komme tidligere med deres symptomer.

For hver gang der er én, der har kræft, er der ofte 100 eller 200, der henvender sig med noget, der bekymrer eller undrer dem, som de gerne vil have undersøgt. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal klare det, uden at se flere patienter.

Mvh

Johan Ludvig Reventlow