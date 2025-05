DEBAT: Læger under hoveduddannelse i almen medicin får ikke den nødvendige erfaring fra ortopædkirurgiske afdelinger, mener Dansk Ortopædisk Selskab.

Der bliver taget mange politiske beslutninger om almen praksis for tiden. En af de nyere er, at antallet af almen medicinske læger skal øges i takt med, at der bliver uddannet flere læger.

I 2024 blev der optaget 1.811 på medicinstudiet, hvilket svarer til 2,8 pct. af årgangen født i 2004. Det er rigtigt mange læger. Og af dem skal mange ende som praktiserende læger.

Sundhedsreformen lægger samtidig op til, at læger i almen praksis skal varetage mange generelle sundhedsproblemer, herunder mange tilstande i bevægeapparatet, som allerede nu fylder omkring en fjerdedel af alle henvendelser i almen praksis.

Dansk Ortopædisk Selskab støtter disse tiltag, for vi mener, at det vil give patienterne en mere individualiseret og hurtigere udredning og behandling, samt optimere selektionen af de henviste patienter til vores ortopædkirurgiske speciale. Det vil specielt gøre en forskel, hvis en større del af den ikke-kirurgikrævende behandling kan klares lokalt i almen praksis.

Vi oplever dog en tendens til, at der nogle steder er lokale eller regionale forskelle, og hvor praktiserende læger under deres hoveduddannelse (HU) ikke får erfaring fra ortopædkirurgiske afdelinger til fordel for tid i akutafdelinger.

Målbeskrivelsen for HU i almen medicin er blevet revideret, og vi er blevet spurgt ind til praktiserende lægers kompetenceniveau i forhold til akutte og degenerative skader i bevægeapparatet. Vi er tilfredse med, at praktiserende læger skal kunne diagnosticere og varetage ikke kirurgiske behandlinger under supervision, men vi er bekymrede for, hvordan de kommende praktiserende læger skal opnå kompetencerne.

Der er besluttet, at HU-lægerne i almen medicin skal have mindre tid på hospitalerne, med primært ophold i intern medicin/akutafdelinger og to til fire ugers fokuseret ophold på en ortopædkirurgisk afdeling. Dette mener vi ikke er tilstrækkelig tid, hvis de kommende praktiserende læger skal opnå kompetencer i de mest almindelige ikke akutte, kongenitte og degenerative skader i bevægeapparatet.

Dansk Ortopædisk Selskab har foreslået obligatoriske kortere ophold af tre til fire måneder på ortopædkirurgiske afdelinger. For vi mener, at uddannelsen af almen medicinere skal være mere ensartet på tværs af landet samt afspejle den store rate af henvendelser om bevægeapparatsgener, der er i almen praksis.

Praktiserende læger skal derfor være uddannet til at kunne varetage denne store patientgruppe og kunne henvise de rigtige patienter, der med fordel kan tilbydes en kirurgisk behandling, mens de selv skal kunne varetage en større del af dem, der ikke har gavn af kirurgi.

Dette vil give samfundsmæssig bedst udnyttelse af ressourcer og give patienterne de bedste behandlingsforløb.