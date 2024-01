Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske region advarer nu om en alarmerende stigning i antallet af mæslingetilfælde. Mens der i 2022 kun blev rapporteret om 941 tilfælde i hele regionen i 2022, var der alene i de 10 første måneder af 2023 flere end 30.000 mæslingetilfælde. Stigningen i antallet af tilfælde er især accelereret inden for de senere måneder, og tendensen frygtes at fortsætte. Derfor er der et presserende behov for tiltag på tværs af regionen, som kan hindre yderligere spredning, skriver WHO...