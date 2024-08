For anden gang inden for få år erklærer verdensorganisationen WHO nu sygdommen mpox for en global sundhedskrise. I den forbindelse har Statens Serum Institut (SSI) netop udgivet et opdateret overblik over sygdommen. I begyndelsen af 2024 har Den Demokratiske Republik Congo (DCR) oplevet et udbrud af sygdommen i form af mere end 16.000 tilfælde samt 500 dødsfald, hvoraf størstedelen af tilfældene er blandt børn under 15 år. »Udviklingen i Afrika er bekymrende. Mpox-udbruddet er intensiveret i løbet af den seneste...