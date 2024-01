MFR-vaccinen har ofte været beskyldt for dens almindelige bivirkninger, som har fået nogle forældre til at fravælge vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde til deres barn. Et stort dansk forskningsstudie kan nu konkludere, at MFR-vaccinen ikke har de almindelige bivirkninger og giver langt færre bivirkninger end frygtet. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Det danske MFR-projekt er med til at give viden af den høje forskningsmæssige kvalitet, der er nødvendig for mere udbredte anbefalinger Dorthe Vittrup, læge, ph.d, Herlev...