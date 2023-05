Verdenssundhedsorganisationen WHO flytter sit europæiske kontor til København. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Hovedårsagen til den nye adresse er ifølge indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, Ruslands invasion af Ukraine: »Ikke-smitsomme sygdomme og kroniske sygdomme udgør en stor sundhedsbyrde i den europæiske region, og WHO-samarbejdet om forebyggelse og udvikling af nye og eksisterende behandlinger er af afgørende betydning for sundhedsvæsenets robusthed. Med Ruslands aggression og uacceptable invasion af Ukraine kan vi ikke have et vigtigt WHO-kontor med base...