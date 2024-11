Vaccine mod skoldkopper, rotavirus eller respiratorisk syncytial virus også kendt som RS-virus. Den seneste tid er det blevet debatteret i medier og politisk, hvorvidt børnevaccinationsprogrammet skal udvides med flere vacciner. Lone Graff Stensballe, som er overlæge i pædiatri og professor på Rigshospitalet, er hverken stærkt for eller imod at indføre nye vacciner. Hun mener, at det er vigtigt at værne om børnevaccinationsprogrammet, som har en tilslutning på mere end 90 pct. for langt de fleste vacciner i programmet. Derfor skal...