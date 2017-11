Ny rapport viser, at voksne med cerebral parese ofte står uden for arbejdsmarkedet og sjældent har en kompetencegivende uddannelse.

Danskere med cerebral parese – spastisk lammelse – er sjældnere i uddannelse og arbejde end danskere uden cerebral parese (CP). Flere bor alene, og de bliver oftere indlagt på hospitalet. Det viser en ny rapport (pdf), som Statens Institut for Folkesundhed står bag.

35 pct. af voksne danskere med cerebral parese i alderen 30-61 år har en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det gælder 73 pct. af danskere uden sygdommen. De fleste voksne med cerebral parese lever af førtidspension – således har kun 29 pct. af voksne danskere med cerebral parese. Også personer med CP med normal intellektuel udvikling er sjældnere i arbejde.

»Rapporten viser, at voksne med CP er en særlig sårbar gruppe. De fleste står uden for arbejdsmarkedet, stifter ikke familie og har, må man formode, forhøjet risiko for ensomhed. De har tillige en både fysisk og psykisk oversygelighed. Det er derfor afgørende at sikre, at voksne med CP gennem støtte, behandling og vejledning opnår deres maksimale funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt,« siger siger seniorforsker Susan I. Michelsen i en kommentar på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside.