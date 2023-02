Hvad siger du til, at din arbejdsplads vinder en delt førsteplads som bedst til demensbehandling? »Vi er utroligt stolte over det. Vi arbejder løbende og målrettet på at forbedre vores klinik, og denne her kåring viser os, at vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg tror ikke, det var lykkedes uden det gode samarbejde, vi har med andre lokale afdelinger, som er gerontopsykiatrisk, nuklearmedicinsk, radiologisk, neurologisk og Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.« Hvad tror du er årsagen til, at netop I...