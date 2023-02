2022 blev året, hvor de kliniske kvalitetsdatabaser i Danmark fik en form for folkeligt gennembrud. De 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) lever som regel et liv uden for offentlighedens søgelys, men med den såkaldte ‘amputationssag’ kom der offentligt fokus på data for, hvor gode regionerne var til at forebygge amputationer blandt især patienter med dårligt blodomløb i benene. RKKP udsendte i begyndelsen af august 2022 en rapport, der påviste betydelige variationer i hyppigheden af amputationer og...