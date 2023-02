Hvad siger du til, at Viborg sammen med Silkeborg for andet år i træk vinder som bedst til atrieflimren? »Det er sin sag at blive Danmarksmester, men vi er stolte over, at vi har holdt niveauet. Og ligesom håndboldherrerne, så går vi selvfølgelig efter tre i rap.« Hvad er det, I gør så godt? »Traditionelt har atrieflimren-patienter været svingdørspatienter med mange kontakter til sundhedsvæsenet og akutte indlæggelser, der på landsplan optager 10 pct. af de kardiologiske sengepladser og 2 pct....