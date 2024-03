Hvis man som læge eller hospitalsafdeling skal kunne forbedre kvaliteten af sit kliniske arbejde, forudsætter det, at man kender sit nuværende kvalitetsniveau – og de variationer, der kan være – at man kan dokumentere ændringer og forbedringer, og at man kan følge konsekvenserne af ændringerne over tid. Derfor er muligheden for kontinuerlig og tidstro overvågning af behandlingskvaliteten afgørende for at opnå yderligere forbedringer af det kliniske arbejde og derfor også for at kunne følge konsekvenserne af de prioriteringer, der foretages....