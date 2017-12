Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvordan oplever du, at kvalitetsdata støtter dit daglige arbejde? »Da jeg blev specialeansvarlig overlæge i 2009, plæderede Rigshospitalet og Skejby for, at behandlingen af børn med kræft kun skulle foregå de to steder. Det var lidt af en ilddåb. For forestil dig, hvad det gjorde ved stemningen i personalegruppen – og ikke mindst, hvad det […]