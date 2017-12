De kliniske kvalitetsdatabaser skal ikke længere være henvist til et dunkelt hjørne af lægernes bevidsthed. Står det til direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Jens Winther Jensen, skal de snarere agere som fyrtårne, der kan guide lægerne i deres kliniske arbejde med at forbedre kvaliteten af udredning og behandling.

Langt størstedelen af de tusindvis af kvalitetsdata, som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) hver måned modtager fra afdelinger og afsnit på landets hospitaler, gemmes i store databaser og glemmes af lægerne. Og det synes Jens Winther Jensen er en skam, da dataene set fra hans stol har potentiale til at agere som fyrtårne, der sætter spotlight på, hvad lægerne gør rigtigt og forkert.

»Når jeg taler med kolleger i klinikken, siger de alt for sjældent, at de har et godt kendskab til kvaliteten af arbejdet i deres afdeling på baggrund af data i de kliniske kvalitetsdatabaser,« siger Jens Winther Jensen og fortæller, at der under et foredrag, han for nylig holdt for læger, kun var én af deltagerne, der rakte hånden i vejret, da han spurgte, om der var nogen til stede, hvis afdelinger systematisk fulgte med i egne kvalitetsdata.

»Det var undtagelsen, der bekræfter reglen,« siger Jens Winther Jensen og pointerer, at RKKP må hjælpe lægerne til at kunne se lyset i de kliniske kvalitetsdatabaser og bruge dem i deres arbejde.

Som direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har han en ambition om at sende dataene tilbage til klinikken i en form og med et tempo, der gør det oplagt for lægerne at bruge dem til hele tiden at blive klogere på sig selv.

»De indsamlede data skal komme patienterne til gavn ved at hjælpe klinikerne til at gøre deres arbejde bedre,« siger Jens Winther Jensen, der gør opmærksom på, at den målsætning allerede blev formuleret under den tidligere direktør, Paul Bartels, tilbage i 2015. Det mål har Jens Winther Jensen ikke alene fastholdt – han har også intensiveret den strategi, som hans forgænger iværksatte for at nå målet.

Fordelene skal styrkes

Mens RKKP allerede har bevist sit værd ved f.eks. at være grundlaget for en helt ny behandlingsstruktur inden for apopleksi på baggrund af analyser af data fra den nationale apopleksidatabase, er næste skridt at få klinikerne til at bruge kvalitetsdata til at øge kvaliteten af eget arbejde.

»I dag indgår data fra de kliniske kvalitetsdatabaser meget i forskning, og over 600 kliniske styregruppemedlemmer sikrer løbende fortolkning af resultater. Men derefter anvendes resultaterne stort set kun i dialogen mellem regionsledelse, sygehuse og afdelingsledelser. Databaserne kommer først for alvor til at flytte noget, hvis også personalet i klinikken begynder at bruge dem i det daglige kvalitetsarbejde,« siger Jens Winther Jensen.

Lægerne begynder ikke at bruge kliniske kvalitetsdata af sig selv – de gør det først, når fordelen ved at bruge dem klart overgår ulemperne. Og det er ikke tilfældet, så længe databaserne kun bliver opdateret én gang månedligt.

»En måned gamle data er et problem, fordi der går lang tid, før klinikken kan finde ud af, om det, de har gang i, forbedrer eller forringer kvaliteten. Det lange interval nedsætter ganske enkelt hastigheden, hvormed afdelingen kan udvikle sig til det bedre,« siger Jens Winther Jensen og peger på, at en afdeling med så sjældne opdateringer snildt kan komme til at bruge et halvt år på at få afgjort, om en ny behandlingsstrategi har båret frugt. De statistikmodeller, der kan levere svaret, har nemlig brug for mindst seks målepunkter for at kunne se en tendens – det giver et målepunkt per måned med den nuværende frekvens.

»Kan det samme gennemføres på fem uger, gør det projektet helt anderledes vedkommende, fordi klinikkerne hurtigt kan se resultaterne af deres ændringer,« siger Jens Winther Jensen.

RKKP vil derfor indlede det nye år med at forsøge at øge det tempo, hvormed data leveres tilbage til regionernes ledelsesinformationssystemer, som er sat i verden for at opdatere ledere og læger i forhold til kvalitetsdata. Første etape går ud på at flytte samtlige databaser over i et nyt servermiljø, der ved hjælp af den rette databehandlingssoftware automatisk kan hente og lagre relevante data og eliminere andre.

»I stedet for at lade medarbejdere løse opgaven manuelt én gang om måneden, kan softwaren i princippet gøre det, når der er brug for det,« siger Jens Winther Jensen.

At realisere drømmen er dog ikke let, da såvel Sundhedsdatastyrelsen som regionerne skal være indforstået med at levere data til RKKP med en højere frekvens end i dag.

»Omkring 60 pct. af de indikatorer, RKKP får ind, er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR). I 2018 vil vi derfor indlede en dialog med Sundhedsdatastyrelsen for at få leveret data fra LPR oftere end i dag,« siger Jens Winther Jensen.

At Region Hovedstaden fortsat har problemer med at få sit nye it-system Sundhedsplatformen til at levere data til LPR, ser han som et afgrænset og midlertidigt problem.

»Konsekvensen er, at der ikke er data fra Region Hovedstaden. Men resten af landet vil have glæde af det, og Region Hovedstaden vil følge trop, når de kommer i gang med LPR-data,« siger han.

Indikatorer skal tale samme sprog

Et andet projekt, som RKKP har sat på programmet i 2018, går ud på at hjælpe klinikken med at forstå RKKP’s præsentationer af data. Ambitionen er at gøre det lettere for lægerne at kunne forstå og sammenligne data på tværs af databaserne ved at standardisere indikatorerne.

»Det er sådan, at de variable, der er i databaserne, er meget inhomogene. Derfor har vi nogle standardiseringsprojekter i gang. Det gælder f.eks. på hjerteområdet, hvor vi faktisk er ved at etablere en ny dansk hjertedatabase, som bl.a. skal gøre det lettere at søge på tværs i de eksisterende registre på området,« siger Jens Winther Jensen, der peger på, at RKKP har et lignende projekt i gang på cancerområdet.

Som et eksempel nævner han, at det kun giver mening at lave en tværgående analyse af, hvad rygning betyder for danskernes sundhed, hvis kvalitetsdatabasernes indikatorer har en relevant standardiseret måde at forholde sig til rygning på.

»De indikatorer, der optræder i databaserne, opgør rygning på mange forskellige måder. Og det er ikke hensigtsmæssigt, hvis man ønsker at lave tværgående analyser,« siger Jens Winther Jensen.

Selv om databasernes kliniske styregrupper kommer til at justere på indikatorerne, afviser Jens Winther Jensen, at det kommer til at få nogen betydning for vurderingen af, hvor godt de enkelte hospitaler og afsnit klarer sig.

»Indikatorerne skal kun gøres mere ensartede, ikke laves fuldstændigt om. Det kommer hverken til at ændre på vores syn på kvalitet eller på grundlaget for det, vi udgiver,« siger Jens Winther Jensen.

Pingpong

2018 bliver et godt år for RKKP, hvis det lykkes at få lægerne til at tage de kliniske kvalitetsdatabaser til sig. Næste udfordring bliver at få ledelsessystemet og lægerne til at begynde at snakke sammen om, hvad der skal til for at forbedre data.

»Ledelseslagene i det danske sundhedsvæsen er allerede i dag meget engagerede i kvalitetsarbejdet. Og klinikkerne er på vej til at blive det. Men de to parter kunne godt bruge en anden og måske tættere dialog om resultaterne, så de spiller hinanden gode,« siger Jens Winther Jensen, der håber på, at et tættere samspil kunne sætte en stopper for, at de kliniske styregrupper påpeger de samme problemer fire år i træk, uden at der sker noget. Dialogen skal være med til at skabe en fælles konsensus blandt læger og ledere om, hvordan dataene skal fortolkes, og hvordan de kan forbedres.

Ud over at sørge for at sende de relevante data ud til parterne bliver det RKKP’s rolle at få både klinikkerne og lederne i sundhedsvæsenet til at opleve, at dataene repræsenterer dem, siger Jens Winther Jensen.

RKKP’s udfordring bliver at få begge parter til at føle et ejerskab for databaserne, så de opfatter deres data som et udtryk for, hvor høj kvalitet de leverer i deres arbejde. Alle skal være parate til at gribe deres opgaver anderledes an, hvis data vidner om, at kvaliteten ikke er i orden.

»Der er behov for en snak om, hvordan data får legitimitet hos alle parter,« siger han.

RKKP vil ikke bruge al sin energi på at optimere brugen af databaserne. Den vil også gøre sig klar til en fremtid, hvor myndigheder, hospitaler og læger kan pulje data fra forskellige datakilder og analysere de store mængder data, f.eks. som et led i udviklingen af personlig medicin eller med et ønske om at kunne vurdere kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Big Data banker på

»At satse på analyser af Big Data er en fundamentalt anderledes tilgang end den, vi hidtil har brugt,« siger Jens Winther Jensen. I stedet for at RKKP efter aftale modtager data fra specifikke kilder med bestemte intervaller, åbner Big Data op for, at RKKP og databaserne selv kan hente data, når de har behov for det. Ved f.eks. at hente en kopi af regionernes elektroniske patientjournaler vil RKKP via søgestrenge efterfølgende kunne identificere de indikatorer og variable i materialet, som dens egne databaser også bør udstyres med for at være opdateret i forhold til, hvordan sundhedsvæsenet arbejder.

»Big Data-tilgangen bringer os tættere på en mere real world evidens- og kvalitetsudvikling, hvor vi kan trække data tilbage til evidensbasen og sende ud til klinikken, som kan anvendes i behandlingen af den enkelte patient – f.eks. en mere individualiseret prognose,« siger han. Big Data åbner også mulighed for, at retningslinjuer på sigt kan opdateres på baggrund af analyser af den nyeste viden inden for et område og byde sig til som et altid opdateret værktøj for lægerne i EPJ-systemerne. Lægerne har således altid adgang til en fuldstændigt opdateret guideline, der både definerer, hvad der er retvisende behandling, og selv registrerer de data, der er behov for.

»Vi er ikke så sindssygt langt fra at kunne gøre det i princippet,« siger Jens Winther Jensen og oplyser, at Region Midtjylland i deres elektroniske patientjournal, MidtEPJ, allerede har gjort plads til at kunne håndtere sundhedsfagligt indhold, som ikke findes i kvalitetsdatabaserne.

»Der er selvfølgelig noget skalering i det her, som rækker langt ud over de få områder, hvor man i dag eksperimenterer med Big Data-tankegangen. Men vi diskuterer, hvordan vi på sigt kan gøre det muligt at hente data med henblik på at lave Big Data-analyser,« siger Jens Winther Jensen og fortsætter:

»Hvis vi kan sende sundhedsfagligt indhold tilbage på en måde, så det giver mening og er i konsensus med de faglige miljøer såvel som ledelsessystemerne, kan vi pludselig få skabt en motor for forskning, kvalitetsudvikling og dannelsen af ny viden, som på mange måder vil være internationalt unik. Det er den store vision,« siger han og uddyber, at det er noget af det, der kan være med til at lave personlig medicin på andet end genomdata.

»Genomdata er vigtige for personlig medicin, fordi de er meget individspecifikke. Men andre data vil kunne bidrage på lige fod, da den enkelte patients vej gennem sundhedsvæsenet som individ jo er lige så individuel som patientens genomdata,« siger han.

Borgernes mobiltelefoner

Selv den enkelte borgers mobil vil på sigt kunne komme til at spille sammen med data fra de kliniske kvalitetsdatabaser, fordi de typisk også rummer et væld af informationer om, hvordan brugerens sundhed vil udvikle sig i fremtiden. Den slags information er der ifølge Jens Winther Jensen rigtig mange aktører, der ser muligheder i at udnytte.

»Hvis vi kan analysere alle disse data under ét, kan vi skabe personlig medicin på en helt anden måde, end vi kan i dag. Det, RKKP vil, er at give aktører muligheden for, at det kan lade sig gøre på sigt. Udfordringen bliver at finde ud af, hvordan vi skal stille de rigtige analyseværktøjer til rådighed, så RKKP fortsat kommer til at fungere som et fyrtårn, der guider aktørerne til at analysere Big Data på en kompetent måde,« siger han.