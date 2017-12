Indikatorerne for mortalitet og overlevelse er i Dansk Myelomatose Databases årsrapport for 2016 opdelt i forhold til, om patienterne er under eller over 65 år. Mange ældre patienter er mere skrøbelige og har øget komorbiditet, og det er således også gennemgående, at ældre patienter har en højere mortalitet og en lavere overlevelse. F.eks. er 3,3 pct. af patienterne på <=65 døde efter 180 dage, mens det gælder for 18 pct. af patienterne >65 år. Der ses »overraskende« en højere mortalitet efter 30 og 180 dage i >65-gruppen sammenlignet med tidligere. Der er tale om relativt få dødsfald, hvorfor variation i mortalitet fra år til år er forståelig, men stigningen kan også skyldes, at enkelte ældre patienter har svært ved at tåle de nyere behandlinger. Der bør derfor ses på, om udvælgelse af patienter til de enkelte typer af behandling og valg af dosis kan forbedres, lyder det. Der er fortsat en sikker stigning i 1-, 3- og 5-årsoverlevelsen på landsplan. Syddanmark skiller sig ud ved at have en højere 1-, 3- og 5-års-overlevelse for >65-gruppen. Især Vejle Sygehus markerer sig positivt. Der er ingen signifikante forskelle i overlevelsen, hvad angår 1- og 3-års-overlevelsen for gruppen af <=65-patienter. Forskelle i performance-status, ISS-stadie og andelen af behandlingskrævende patienter fra region til region kan måske forklare variationer i overlevelse, lyder det. F.eks. diagnosticeres der flere med smoldering myelomatose i Syddanmark end i de øvrige regioner.