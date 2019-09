Borgerne strømmer til frivilligt screeningsprogram for diabetes og hjertekarsygdomme i Viborg. Håbet er at forebygge sygdomme og på sigt spare kommunen for sundhedsudgifter.

Viborg vil øge borgeres sundhed ved at screene 67-årige for sygdomme

Når en borger bliver 67 år i Viborg Kommune, kommer der en slags fødselsdagsgave fra kommunen. Gaven består i et tilbud om, at personen kan komme til en frivillig screening for hjertekarsygdomme og diabetes på kommunens sundhedscenter. Tilbuddet har kørt som et projekt mellem Viborg Kommune og Hospitalsenheden Midt, Viborg i de seneste fem år. […]