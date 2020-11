Sotagliflozin reducerer risikoen for hjerte-kar-tilfælde hos patienter med type 2-diabetes

To studier i New England Journal of Medicine viser, hvor meget SGLT-2-hæmmeren sotagliflozin kan gøre for patienter med type 2-diabetes og nyresygdom eller type 2-diabetes og for nylig forværret hjertesvigt.