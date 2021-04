30 pct. af personer, der lider af hjertesygdom, har også diabetes, viser ny forskning. Der er store globale forskelle, men samlet set er risikoen for at have diabetes tre gange højere hos personer med hjertesygdom end hos den generelle befolkning.

Personer med hjertesygdom har tre gange højere risiko for at have diabetes

I den generelle befolkning er risikoen for at have diabetes omkring ni pct. Dette tal stiger til 30 pct. hos patienter med koronar hjertesygdom, viser et nyt studie, der er offentliggjort i European Journal of Preventive Cardiology.

I studiet har forskere kigget på globale data fra det såkaldte CLARIFY-studie, hvori 30.000 personer har deltaget. Personerne blev inkluderet i studiet i 2009 og 2010 og fulgt i fem år. Alle personerne havde koronar hjertesygdom og kom fra 45 forskellige lande i Europa, Asien, USA, Mellemøsten, Australien og Afrika.

Resultatet af undersøgelsen viser markant flere tilfælde af diabetes hos patienter med koronar hjertesygdom sammenlignet med den generelle befolkning, men der er også stor forskel mellem de forskellige regioner.

I Europa havde ”blot” 20 pct. af studiedeltagerne diabetes, mens tallet var hele 60 pct. for studiedeltagerne fra Mellemøsten.

»Svær overvægt og manglende motion er almindelige risikofaktorer for både diabetes og hjertesygdom, og vores resultater understreger det akutte behov for at forbedre den globale sundhed gennem sundere kost og mere motion,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Emanuelle Vidal-Petiot fra Bichat-Claude Bernard Hospital, Paris, til GM Journal.

»De lande, der er hårdest ramt af diabetes, er også epicentrene for den globale fedmeepidemi, som til dels kan skyldes urbanisering og associerede ændringer i fysisk aktivitet og fødeindtag,« uddyber hun.

Personer med dobbeltdiagnose lever kortere

I studiet har forskerne sammenlignet risikoen for et alvorligt klinisk udfald for hjertepatienter med diabetes i forhold til hjertepatienter uden diabetes. De justerede deres analyser i forhold til forskellige faktorer, som kunne påvirke sammenhængen, herunder alder, køn, rygestatus, BMI, blodtryk og medicinering.

Resultatet af sammenligningen viste, at personer med diabetes meget oftere oplever et alvorligt klinisk udfald sammenlignet med dem uden diabetes:

Eksempler:

Personer med koronar hjertesygdom og diabetes havde 38 pct. højere risiko for at være døde i den femårige undersøgelsesperiode sammenlignet med personer med koronar hjertesygdom, men uden diabetes.

Tilsvarende havde studiedeltagere med diabetes 28 pct. højere risiko for i undersøgelsesperioden at blive ramt af et slagtilfælde, hjertestop eller dø sammenlignet med dem uden diabetes.

Resultatet var signifikant i alle undersøgte regioner. I Europa var diabetes koblet til 29 pct. højere risiko for slagtilfælde, hjertestop eller dødsfald på grund af hjerte-kar-sygdom.

»Det indikerer, at behandling af disse højrisikopatienter med både hjertesygdom og diabetes skal forbedres. Hvert land skal identificere disse patienter og skræddersy behandlinger og præventive tiltag. Der kan ikke lægges nok vægt på vigtigheden af sund kost og livsstil. Alle kan sænke deres risiko for at udvikle diabetes ved at kontrollere vægten og motionere. Der er også behov for at opdage sygdommen tidligt, så blodsukkeret kan komme under kontrol,« siger Emanuelle Vidal-Petiot.