Det danske sundhedsvæsen er presset, og der er masser af udfordringer at tage fat på. Ved sin tiltrædelse bebudede SVM-regeringen, at den ville nedsætte en Strukturkommission, der skulle have til formål at opstille modeller for fremtidens sundhedsvæsen.

Og tirsdag formiddag præsenterede regeringen med statsministeren i spidsen så kommissionens formand, som bliver Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg vil gøre mit til at det får et nødvendigt højt ambitionsniveau, og at vi er med til at skabe den sundhedsmæssige debat, der er nødvendig,« sagde han på pressemødet, der fandt sted i Statsministeriet.

Det er en ‘bermudatrekant’

Ifølge regeringen er der fire store og kritiske problemstillinger, som kommissionen skal kigge nærmere på:

Lange ventelister, der skal nedbringes.

Udfordringer i psykiatrien, da særligt børn og unge mistrives.

Mangel på medarbejdere i sundhedssektoren, som betyder, at mange ansatte løber for stærkt

samt en løsning på, hvordan vi skaber bedre sammenhæng på tværs og mere nærhed i sundhedsvæsenet.

Sidstnævnte udfordring betyder, at for mange patienter havner i en ‘bermudatrekant’, som udenrigsminister og formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen (M) formulerede det, mellem kommuner, sygehuse og almen praksis.

Udenrigsministeren gjorde det klart, at vi skal væk fra ‘status quo’, og ligesom sine kolleger fastslog han, at kommissionen skal gøre det ‘fordomsfrit’.

Regeringens budskab er ifølge statsministeren, at der skal handles nu, inden det bliver værre:

»Vi har et ønske om at gøre tingene grundlæggende anderledes, og vores budskab er, at hvis vi ikke tager fat på det her, risikerer vi, at problemerne vokser sig større,« sagde hun på mødet.

Alvorlig sag i Aarhus

Da statsministeren skød pressemødet i gang, startede hun med at kommentere de seneste uger historier om mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

»Det er mennesker, der er alvorligt syge med kræft, og det er desværre danskere, der er blevet svigtet. Det er en alvorlig situation og et tillidsbrud, der er uacceptabelt. Det er afgørende, at alle kan have tillid til sundhedsvæsenet,« sagde Mette Frederiksen.

DR har afsløret, at 293 patienter med fremskreden kræft har vente for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

Desuden har hospitalet ikke oplyst til Sundhedsstyrelsen, at de ikke har kunnet overholde tidsfristen på to uger, og det er ifølge eksperter i strid med loven.

Sagen har regeringens ‘bevågenhed’, fastslog sundhedsminister Sophie Løhde (V), men hun kunne ikke garantere, hvornår der rettes op på den mangelfulde behandling.

Efter planen skal strukturkommissionen aflevere en samlet rapport med anbefalinger til en sundhedsreform i løbet af foråret næste år.