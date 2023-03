Finansieringen af op til 25 nærhospitaler rundt omkring i landet er blevet sat på pause. Det var ellers planen, at de første midler skulle udmøntes i begyndelsen af 2023.

Men nu har regeringen besluttet, at nærhospitalerne i stedet skal tænkes ind i Sundhedsstrukturkommissionens arbejde.

»Inden for kort tid går Sundhedsstrukturkommissionen i gang med at se på, hvordan vi kan indrette vores sundhedsvæsen, så det er fremtidssikret og bl.a. er gearet til at behandle det stigende antal danskere med kroniske sygdomme, og her spiller det nære sundhedsvæsen en nøglerolle.«

»Derfor synes vi, at det er klogest at vente med at udmønte pengene, indtil kommissionen har haft mulighed for at tænke nærhospitalerne sammen med den samlede struktur for sundhedsvæsenet,« siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

Centralt element i sundhedsreform

Nærhospitalerne var et centralt element i den sundhedsreform, som blev indgået i maj sidste år. De skulle blandt andet skabe mere nærhed og give borgere kortere afstand til en række hospitalsfunktioner.

Der blev med sundhedsreformen afsat en pulje på 3,5 mia. kr. til at etablere nærhospitalerne, som regioner og kommuner kunne søge om. Udmøntningen af de midler er nu sat pause og afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

Det er forventningen, at kommissionen afleverer sine anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres i fremtiden i foråret 2024. Kommissionen er dog ikke nedsat endnu. Det er planen, at det sker inden for få uger.

Teknologi og udstyr

Ud over midlerne til nærhospitalerne blev der med sundhedsreformen fra sidste år også afsat 500 mio. kr. til at investere i teknologi og udstyr.

De midler kan blandt andet blive udmøntet til at understøtte digitale konsultationer i almen praksis, regioner og kommuner og digitale sundhedsløsninger, som kan bruges hjemme hos borgerne.

Det er regeringens plan at indgå en aftale med KL og Danske Regioner senere i år om, hvordan de 500 mio. kr. skal udmøntes over perioden 2023-2028.