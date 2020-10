»Vi skal hele vejen rundt om patienten«

Et tæt samarbejde mellem Onkologisk Afdeling og et særligt palliativt team på Hospitalsenheden Vest bidrager til at opspore patienter til specialiseret palliativ indsats i forsøget på at sætte ind efter patientens behov. Håbet er, at modellen kan brede sig, så samarbejdet med andre specialer på samme vis bliver styrket.