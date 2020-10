CRISPR-teknologi skal finde egnede patienter til bortezomib

På Aalborg Universitetshospital arbejder en gruppe forskere på at identificere, hvilke patienter med diffust storcellet B-celle lymfom, der kan have gavn af stoffet bortezomib. Det sker ved hjælp af det såkaldte CRISPR-værktøj, der giver en unik mulighed for at identificere nye molekylære genetiske træk i tumorvæv.