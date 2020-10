Fælles vurderinger af behandlinger holder medicinbudgettet i ro

Støt stigende medicinudgifter førte for halvandet år siden til indførsel af medicin-MDT’er på Rigshospitalets hæmatologiske klinik, hvor behandlingsforslag hver uge gennemgås af et panel af speciallæger. En opgørelse viser, at fire ud af fem forslag i dag godkendes.