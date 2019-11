I Israel er der et stort fokus på den primære sektor. Det kan være en inspirationskilde for Danmark, siger direktør i PLO.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Noget tyder på, at Israel er et af de få lande i verden, hvor det er lykkedes at flytte en række opgaver væk fra sygehusene og ud til det nære sundhedsvæsen. Det fortæller direktør i PLO, der har inviteret den israelske lægelige direktør Shlomo Vinker til at holde et oplæg ved Lægedage 2019, som de […]