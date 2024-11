Det er ikke nok at holde telefonen op foran ansigtet og hive et headset på, hvis man vil skabe en succesfuld videokonsultation. Det siger Kirsten Krogh Jensen, der er kommunikationsrådgiver med et kvart århundredes erfaring. Når den nye overenskomst ved årsskiftet erstatter OK22 skal alle lægepraksisser tilbyde videokonsultationer, og Kirsten Krogh Jensen vil råde lægerne til proaktivt at skabe rammerne for en god konsultation; dels ved praktisk at sørge for at der er ro og styr på det tekniske, og...