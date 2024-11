»Man behøver ikke flytte ud på en mark for at arbejde i et udkantsområde«

SUNDHEDSREFORM: Jannik Falhof og Anders Beich bor begge i København, men arbejder i to af landets mest lægedækningstruede områder. Formår regeringen at forbedre rammerne om arbejdslivet i yderområderne, er de begge overbeviste om, at flere praktiserende læger vil søge samme vej.