Nogle skal have mere tid, mens andre måske skal have lidt mindre tid, hvis almen praksis skal være med til at udligne uligheden i sundhed. Det er et mantra i Jannik Falhofs praksis i Grenå. Her kalder de patienterne, der har brug for en lidt mere målrettet indsats, for stjerne-patienterne. De kan lide af flere samtidige sygdomme, tage flere slags medicin, have et dårligt socialt netværk eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, lide af misbrug, være hjemløse eller være indvandrere. De...