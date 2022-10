Vi er nødt til at være mere åbne om det svære i lægelivet

To yngre læger, der holder kursus om work-life-balance, opfordrer deres kolleger til at turde snakke om det, der er svært, og til at reflektere over, hvilken karrierevej der er den rigtige for dem. Mathilde Baumann og Katharina Oravsky Sandström har fundet hinanden i et fælles ønske om at skabe mere åbenhed om de svære ting ved det at være læge.