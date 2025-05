For nogle år siden holdt Per Fink et foredrag på en lægevidenskabelig kongres i USA. Da der bagefter blev åbnet for spørgsmål fra salen, rejste en mand sig, præsenterede sig som neurolog, og anklagede derefter Per Fink for at have forbrudt sig mod menneskerettighederne.

»Da jeg senere samme dag var ansvarlig for at afholde en workshop på kongressen om funktionelle lidelser, bemærkede jeg derfor med en vis bekymring, at han også deltog. Men bagefter rejste han sig i plenum, roste arrangementet og mit oplæg, og sagde, at han aldrig før havde lært så meget om området,« fortæller Per Fink.

Siden 2009 har han været professor ved Aarhus Universitet, og ledende overlæge og cheflæge for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital siden afdelingen blev stiftet i 1999.

I den tid er lægeverdenens forståelse af funktionelle lidelser blevet forbedret markant, ikke mindst i kraft af et omfattende forskningsarbejde i Danmark og den øvrige verden.

Behandlingen af funktionelle lidelser i Danmark er sat i system via Sundhedsstyrelsens specialeplan, og der er centre for funktionelle lidelser i alle regioner. I offentligheden har Per Fink gennem flere årtier været den fremmeste repræsentant for fagområdet, og har derfor jævnligt skullet forsvare det mod kritik.

»Jeg går meget gerne i dialog med skeptikere og kritikere, hvad enten det er blandt patienter og pårørende i den brede offentlighed eller blandt læger. I langt de fleste tilfælde bunder uenigheden i misforståelser eller ideologiske holdninger. Vi har altid ønsket at tage en åben debat og har ikke gået og puttet med tingene. Jeg håber, at den åbenhed har været med til at afstigmatisere funktionelle lidelser. Men selv om jeg står fast på fagligheden inden for funktionelle lidelser, har nogle patienter og deres pårørende desværre haft dårlige oplevelser eller følt sig misforståede i deres kontakt med andre i sundhedsvæsenet, som henviser til os,« siger Per Fink.

Fik interesse allerede som turnuslæge

Interessen for patienter med funktionelle lidelser har fulgt Per Fink nærmest fra hans første år som læge.

»Under min tid i turnus så jeg de patienter, som ingen anede, hvad de skulle stille op med. De blev ikke særlig godt behandlet dengang. Det gav mig inspiration til at gå i gang med forskning på området,« siger Per Fink.

Mit udgangspunkt har altid været at holde fast i det videnskabelige, evidensen, hvad vi ved om sygdommene Per Fink, professor og tidl. cheflæge

Han kan se tilbage på en karriere med mere end 35 års forskningsarbejde inden for psykosomatisk medicin, flere end 200 publicerede videnskabelige artikler, et stort internationalt faglig netværk og anerkendelse i internationale fagkredse som én af verdens førende eksperter inden for funktionelle lidelser.

Per Fink modtog sidste år en stor international pris for sit mangeårige arbejde med at sætte funktionelle lidelser på den internationale forskningsdagsorden.

»Da jeg begyndte at forske i funktionelle lidelser for over 35 år siden, var der næsten ingen viden om funktionelle lidelser i Danmark. I dag er det et veletableret forskningsområde både nationalt og internationalt, og vi står heldigvis et helt andet sted. Vi kan identificere sygdommene, og lægernes viden om funktionelle lidelser er langt mere udbredt,« siger Per Fink, selvom der fortsat er forhold, der kan forbedres.

»De vilkår, som patienter med funktionelle lidelser har i det danske sundhedsvæsen, lader stadig meget tilbage at ønske, men vi har opnået utroligt meget igennem de sidste 25 år.«

Ikke altid en forklaring

En væsentlig årsag til den usikkerhed, som mange læger i Per Finks år som yngre læge havde over for patienter med funktionelle lidelser, var et bredt spektrum af fysiske symptomer hos patienterne, som hverken kunne forklares ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske undersøgelser, men som gjorde det svært for patienterne at fungere i hverdagen.

I dag er den generelle antagelse, at funktionelle lidelser oftest skyldes langvarig overbelastning – ofte på grund af et kompleks af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Hos en gruppe af patienterne opstår symptomerne imidlertid uden nogen forklarlig årsag.

I løbet af de 25 år, som Per Fink har stået i spidsen for afdelingen i Aarhus, har patienter med funktionelle lidelser dog fået adgang til flere og bedre behandlingsmuligheder.

I dag er der således etableret ICD-10 diagnosekoder for funktionelle lidelser, der er oprettet specialfunktioner for funktionelle lidelser i Sundhedsstyrelsens specialeplan, som beskriver specialiseret, tværfaglig behandling, og alle regioner har oprettet centre for funktionelle lidelser, som varetager specialfunktionerne.

Kapacitet afspejler ikke behov

Sundhedsstyrelsen bidrager også med oplysningsarbejde i forhold til befolkningen. Det videnskabelige selskab Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser, DASEFU, blev oprettet i 2020 og arbejder fagligt og politisk for at få en samlet plan for hurtig og kompetent udredning og behandling af funktionelle lidelser.

Men med anslået to pct. af den voksne befolkning, der har funktionelle lidelser i en grad, så de har behov for specialiseret behandling, og med yderligere ca. otte pct. med moderate symptomer, er kapaciteten på afdelingen i Aarhus og de øvrige regionale centre ikke i stand til at matche efterspørgslen. Konsekvensen er lange ventetider overalt i landet.

»Vores indsats på centrene kan slet ikke matche efterspørgslen. Derfor ser jeg det også som én af de allervigtigste opgaver, at vi får uddannet andre læger til selv at kunne håndtere opgaverne i det omfang, de kan. Det er et langt sejt træk, som også omfatter uddannelse af kommende læger på medicinstudiet, og vores kurser på studiet er heldigvis meget populære. Men det er nødvendigt, så vi kan fange patienter med funktionelle lidelser hurtigt for at undgå, at de ender på langvarige odysseer i sundhedsvæsenet med risiko for kronificering, og samtidig kan undgå unødige og potentielt risikable undersøgelser og behandlinger,« siger Per Fink.

Personlige omkostninger

Selv om chikane og andre ubehagelige oplevelser ikke har fyldt så meget i hverdagen for Per Fink, som det nogle gange er blevet fremstillet i medierne, har trusler, forsøg på miskreditering i offentligheden og andre former for chikane i perioder fulgt med jobbet som leder for afdelingen i Aarhus.

Jeg bliver derimod mere irriteret over læger, der burde vide bedre og lytte til fakta, i stedet for at komme med ubegrundede påstande Per Fink, professor og tidl. cheflæge

»Mit udgangspunkt har altid været at holde fast i det videnskabelige, evidensen, hvad vi ved om sygdommene. Når kritikerne ikke er kommet igennem med deres kritik på det område, er de gået efter manden, hvor jeg er blevet symbolet på alt det, de mener er dårligt. Det er mig, der indtil nu har været frontfigur, og i kraft af min position haft skuldrene til at bære det,« siger Per Fink.

»Jeg har ikke haft svært ved at ryste det af mig. Det eneste, som for alvor har påvirket og irriteret mig, er, at jeg har skullet bruge så megen tid på at besvare spørgsmål fra personer, der ikke har sat sig ind i tingene. Hvis det havde været mine egne patienter eller deres pårørende, der havde klaget, var det noget andet, men det har næsten udelukkende været udefrakommende, der ikke anede, hvad vi lavede.«

Hemmelig adresse

En konkret personlig omkostning ved arbejdet har dog været, at Per Fink har hemmelig adresse, og så har han valgt slet ikke at være til stede på de sociale medier.

I dag kan han grine af det, og se det som ‘fuldstændig absurd’, men da han for år tilbage skulle holde foredrag på videnskabelige konferencer i USA og Storbritannien, valgte arrangørerne ofte at udstyre ham med personlige sikkerhedsvagter under de respektive ophold i landene.

»For nogle år siden brugte en gruppe demonstranter en sender i udlandet til at blokere for vores telefoner på afdelingen. Her var vi dog mest nervøse for, at de også skulle blokere for hele Region Midtjyllands telefonnetværk,« siger Per Fink.

Dagligdagen har været mere fredelig.

»Det er nemt at fare vild på internettet, men de, der gør det, kan vi sagtens nå ind til. Langt de fleste patienter vil gerne have en forståelse af deres sygdom, acceptere diagnosen og er interesseret i at få at vide, hvad de kan gøre. Det er en forsvindende lille del, som ikke accepterer diagnosen og har meget fasttømrede ideer om, hvad de fejler. De fleste vil gerne have hjælp. Selvfølgelig er det beklageligt, at der er en lille gruppe, vi ikke kan få lov til at hjælpe,« siger Per Fink.

Mange følelser på spil

Han, der med en vis undren har konstateret, at funktionelle lidelser er et område med mange følelser, holdninger og ideologier.

»Grundlæggende forstår jeg ikke, hvorfor det er tilfældet. En funktionel lidelse er jo blot en sygdom som så mange andre sygdomme, som vi vil gøre vores bedste for at behandle. Og i dag kan vi både diagnosticere og behandle sygdommen, og vi har en betydelig evidens for det, vi laver,« siger Per Fink og tilføjer, at afdelingen i Aarhus ligger i toppen af patienttilfredshedsundersøgelser.

»Så det er ikke de patienter, vi har i behandling, der beklager sig. Vi får meget få klager, og det er mest over ventetider og afvisninger, der klages. De, der beklager sig, er alle mulige udefrakommende. Oftest skyldes det uvidenhed, misforståelser og misinformation i medierne eller på de sociale medier. Men der er også en gruppe, som er helt faktaresistente,« siger Per Fink.

Dukker nakken

Per Fink taler ikke meget om ærgrelser eller bekymringer over den kritik, han har været udsat for som leder. Med mindre den kommer fra egne fagfæller.

Jeg kan allerede nu mærke, at en byrde er blevet fjernet fra mine skuldre Per Fink, professor og tidl. cheflæge

»Chikane på internettet er generelt en ubehagelig tendens i vores samfund, men det påvirker mig ikke, og jeg er som sagt slet ikke på sociale medier. Jeg bliver derimod mere irriteret over læger, der burde vide bedre og lytte til fakta, i stedet for at komme med ubegrundede påstande. Det er heldigvis sjældent, men det er ikke i orden, når det er fagfolk, som gør det,« siger Per Fink.

»Min person er ligegyldig. Jeg har altid været en fighter, der gerne har stået på mål for hele afdelingen. Jeg har altid fået god støtte og opbakning fra andre lægekolleger, og vi føler os velintegrerede og accepterede i det faglige miljø på alle niveauer. Men de fleste læger vil helst undgå balladen på de sociale medier eller i pressen. Derfor dukker de sig og gider ikke tage slagsmålet,« siger Per Fink.

En af konsekvenserne har været, at det i medierne nogle gange har fremstået, som om at Per Fink og hans kolleger stod meget alene. Men det er en fordrejet sandhed, mener Per Fink.

»Det virker desværre til at være en samfundstendens, at fagpersoner bliver meget hårdhændet behandlet, når de står frem, og deres budskab ikke passer med nogle menneskers holdninger. Derfor undlader de at blande sig i debatten, eller komme frem med deres viden,« siger Per Fink.

Hædret for at udvise civil courage

En anerkendelse fra andre læger, som har betydet meget for Per Fink, var, da han i 2019 fik Jydsk Medicinsk Selskabs pris for civil courage. Ifølge den gængse definition af civil courage dækker det over ‘den enkelte borgers mod til at handle ud fra sin overbevisning, også selvom det indebærer en personlig risiko’.

Med prisen fulgte blandt andet denne motivation: ‘Fordi han sagligt og konsekvent samt med stor omsorg for sine patienter har ydet en vigtig indsats for en udsat patientgruppe, samt ofte i stærk modvind har stået fast på sagligheden’.

Efter 1. maj er Per Fink fortsat overlæge og professor på halv tid på afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, hvor Riitta Thrane frem til 1. maj 2026 er konstitueret som cheflæge for afdelingen. Fra juni 2026 overgår han til en professorstilling på 10 pct. arbejdstid.

»Jeg har aldrig kedet mig, men selv om chefjobbet alle år har været ensbetydende med lange og travle hverdage og ofte weekender, har jeg altid været god til at trække stikket i ferier og holde 100 pct. fri. Det er en livsnødvendighed for at overleve i et chefjob. Nu skal jeg bruge en god lang sommerferie på at lande og gøre mig en masse overvejelser om fremtiden. Jeg træder til side for min afløser Riitta, som jeg selvfølgelig vil give al den støtte og opbakning, jeg kan. Men jeg kan allerede nu mærke, at en byrde er blevet fjernet fra mine skuldre,« siger Per Fink.