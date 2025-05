Rigets første forskningsdirektør vil skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen

Malene Fischer skal som forskningsdirektør på Rigshospitalet sætte den strategiske retning for forskning, uddannelse og innovation. Hun har et mål om at skubbe på for at sikre, at Rigshospitalet både er til gavn for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen.