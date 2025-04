Daniel vil gerne være praktiserende læge, men nu er han tvunget på orlov

Daniel Staal Nyboe kan ikke forestille sig at lave andet end at være praktiserende læge. Men nu har han været nødt til at tage orlov fra sin hoveduddannelsesstilling, fordi systemet er for rigidt til hans og familiens behov. Det får ham til at ønske sig flere åbne diskussioner om fleksible muligheder.