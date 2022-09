15 år i lægepraksis på Nørrebro endte i advokatskrivelser og konflikt: I dag er Anders Beich læge på Lolland

Lægehus i Grenaa skal nu udvælge 25 ud af 8.350 patienter til en vaccine: »Det er en utaknemmelig opgave«

Alle landets praktiserende læger fik torsdag besked på at udpege en håndfuld patienter, som skal have en COVID-19-vaccine. Hos Lægefællesskabet i Grenaa er mange borgere begyndt at ringe ind for at holde sig til, alt imens lægerne forsøger at finde de bedst egnede kandidater.