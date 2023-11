RKKP vil være fødselshjælper på tværs af fagligheder og sektorer

Data er vigtige i arbejdet med at øge behandlingskvaliteten, men dialogen mellem de forskellige fagligheder og de tre sektorer er for RKKP-direktør Jens Winther Jensen en lige så vigtig grundpille i arbejdet med at skabe bedre kvalitet for patienterne. RKKP er på en mission, hvor man vil skabe databaser med udgangspunkt i det samlede patientforløb.