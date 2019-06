Vagtchefer er lettede over 1813-dom

En tiltale for uagtsomt manddrab bør ikke kunne ramme læger, der blot passer deres arbejde i lægevagten. Det mener to af landets vagtlægechefer, der derfor glæder sig over afgørelsen ved retssag med to 1813-læger i sidste uge.

Et lettelsens suk. Det er to vagtlægechefers umiddelbare reaktion på den dom, som blev afsagt ved Retten i Lyngby for præcis en uge siden. Her blev to tidligere 1813-læger frikendt for at have overtrådt straffelovens paragraf §241 om uagtsomt manddrab. Og sådan bør det også være. Det mener Ole Holm Thomsen, vagtlægechef i Region Syddanmark. […]