To læger frikendt for uagtsomt manddrab

To læger er ved Retten i Lyngby blevet frikendt for uagtsomt manddrab, efter at en kvinde døde 1. januar 2016 få timer efter sit andet opkald til 1813. Begge læger skal dog betale 5000 kr. i bøde for at have overtrådt autorisationsloven.