Neuropsykiatriske senfølger efter svær COVID-19 minder om billedet ved indlæggelser med tilsvarende sværhedsgrad

En femtedel af patienter, som har været indlagt med COVID-19, oplever psykiske eftervirkninger i en sådan grad, at de opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose som depression, angst og PTSD et halvt år indlæggelsen. Nogenlunde det samme gælder også for patienter, der har været indlagt for andet end COVID-19, viser ny forskning.