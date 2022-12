To faglige fyrtårne i palliativ behandling modtager Kræftens Bekæmpelses Hæderspris

Dette års modtagere af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris er de to overlæger og professorer Mogens Grønvold og Per Sjøgren. De hædres for deres indsats og vedholdende arbejde inden for det palliative område.