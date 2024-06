Den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA) i Orlando, Florida, er slut, og det betyder, at det nu er tid til at fordøje, hvad vi har lært på kongressen. Blandt de mange kongresdeltagere var også en stor delegation af danske forskere, som havde taget turen over til den anden side af Atlanterhavet for at fremvise resultaterne fra det seneste års forskningsarbejde. Dagens Medicin har talt med en stor del af de danske forskere, og her kommer en lille sommerbuket...