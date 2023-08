Da regeringen i februar lancerede en akutpakke til to mia. kr., var det med forventningen om, at der nu ville blive ryddet op i regionernes ventelister. Men status et halvt år efter er, at den politiske aftale ser ud til at blive svær at indfri, fordi regionernes økonomi er hårdt presset. Regionsrådet i Region Midtjylland ventes senere i dag at beslutte, at det er vigtigere at overholde budgetterne end at få ventelisterne barberet ned. Det får sundhedsminister Sophie Løhde (V)...