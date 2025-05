Sundhedsreformen skal formes med en milliard mindre i budgettet. Det fremgår af de nyeste økonomiske opgørelser over de kommunale sundhedsopgaver, som i forbindelse med sundhedsreformen skal flyttes til regionerne. Regeringen skønner nemlig, at der skal flyttes opgaver for 4,2 mia. kr. fra kommuner til regionerne, hvor beløbet tidligere lød på 5,3 mia. kr., skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Det kan hæmme regeringens ambitioner for sundhedsreformen, mener organisationen. »Sundhedsreformens succes afhænger af, at det lykkes for regionerne at skabe større...