Forsøg med at udsætte KOL-patienters for passiv dampning gav ingen akut påvirkning af KOL-patienter, men heller ingen klare svar.

PARIS (Dagens Medicin) – Et forsøg med at udsætte 16 KOL-patienter for passiv dampning fra e-cigaretter, giver ikke et klart billede af eventuelle skadelige konsekvenser i form af ringere lungefunktion. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse på arbejdsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor 16 KOL-patienter i tre timer blev udsat for damp fra […]