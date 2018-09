Recepter giver fingerpeg om sammenhænge mellem erhverv og astma

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

PARIS (Dagens Medicin) – At dagligt være udsat for husstøvmider i arbejdet er en sandsynlig forklaring på, at især kvindeligt rengøringspersonale har en markant større risiko for at udvikle astma end andre erhvervsgrupper. Det peger resultaterne af et dansk registerstudie på. Astma i relation til erhverv er svært at spore i administrative registre, men ved […]