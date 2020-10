Udvikling af anti­stoftest blev stoppet af videnskabs­etisk komité

Et studie med indsamling af blodprøver fra 400 deltagere, der skulle danne grundlag for en danskudviklet antistoftest for COVID-19, blev i foråret stoppet af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden. Efterfølgende er professor Peter Garred fra Rigshospitalet, der stod i spidsen for studiet, blevet politianmeldt af komitéen.