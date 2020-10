Carlsbergfondet bevilgede i foråret 3,8 mio. kroner til det skrinlagte og nu politianmeldte forskningsprojekt på Rigshospitalet, hvis mål var udvikling og validering af en test, som kunne bruges til at måle antistofniveauet mod COVID-19 i en kohorte, der repræsenterer den brede befolkning.

Dagens Medicin har bedt Carlsbergfondet om at redegøre for, hvordan de sikrer, at ansøgere har de nødvendige tilladelser fra myndigheder, videnskabsetiske komitéer eller andre på plads.

»Når Carlsbergfondet på baggrund af en ansøgning har uddelt en bevilling til et forskningsprojekt, er der armslængde til forskeren, forskningsinstitutionen og projektet. Det er således forskerne og deres institutioners ansvar at gennemføre projektet og forvalte midlerne i henhold til gældende regler og bestemmelser. Og det er forskernes eget ansvar at indhente eventuelle nødvendige godkendelser og tilladelser, som kræves for at gennemføre projektet,« skriver Carlsbergfondet i en skriftlig udtalelse.

Bliver Carlsbergfondet efterfølgende bekendt med, at der har været problemer med gennemførelsen af et studie, som fondet har støttet, kan det få konsekvenser:

»Når fondets bevillingshavere er ansat hos danske forskningsinstitutioner, f.eks. universiteter og hospitaler, og dermed er underlagt en instruksbeføjelse her, går vi selvfølgelig ud fra, at alle ansøgere overholder de love, regler og retningslinjer, som deres institution er underlagt. I tilfælde, hvor fondet bliver bekendt med eventuelle problematiske forhold, vil bestyrelsen i den konkrete sag indhente relevant information fra de involverede institutioner og bevillingshavere for på den baggrund at træffe eventuelle foranstaltninger,« skriver Carlsbergfondet.