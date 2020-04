Der er hverken nok evidens for, at ACE-hæmmere skulle øge risikoen for at dø af COVID-19 som for at beskytte lungerne. Derfor skal patienterne behandles som de plejer, lyder det fra dansk professor i et e-learningskursus for det europæiske diabetesselskab EASD.

Hypotesen om at ACE-hæmmere og acotrycin receptorblokkere kan øge risikoen for at dø af COVID-19 fortjener ingen reaktion fra lægerne. For den mangler fortsat evidens. Det var essensen af et e-learningsforløb, som det europæiske diabetes-selskab EASD for nylig afholdt.

Underviseren var danske Peter Rossing, som er professor ved Steno Diabetes Center med speciale i hjertekomplikationer, der gennemgik de hidtidige studier af patienter med både diabetes og blodpropper.

»Til sine e-learningskurser bad EASD mig om at lave en gennemgang af, hvad hypotesen udspringer af og komme med min vurdering af, hvorvidt man skal være bekymret. Og budskabet er klart – selvom om der på det seneste er kommet flere data på gaden, er der fortsat ikke tilstrækkelig dokumentation for den. Læger bør derfor fortsætte behandlingen med de pågældende stoffer og ikke foretage sig yderligere. Det var hovedbudskabet i mit e-learningskursus,« siger Peter Rossing.

Hypoteser på glatis

Hypotesen opstod første gang under den tidligere SARS-epidemi tilbage i nullerne, men røg hurtigt i glemmebogen, da epidemien døde hen. Men den fik ny næring, da det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet Respiratory Medicine tilbage i marts offentliggjorde et debatindlæg fra et hold amerikanske forskere, der på ny bragte hypotesen på banen.

»Det udløste en læserstorm, hvor også læger herhjemme bad myndighederne om at forholde sig til hypotesen. Sundhedsstyrelsen svarede prompte, at evidensen var for svag til, at man kunne konludere noget. Der var behov for yderligere studier,« siger Peter Rossing, der nævner, at der efterfølgende er publiceret flere reviews i New England Journal of Medicine og i Hypertension, som konkluderer, at der ikke er holdepunkter for, at en sådan behandling skulle være farlig.

En af grundene til, at man ikke kan konkludere noget er, at der i reviewet indgår flere studier som er nået frem til den modsatte konklusion, nemlig at ACE-hæmmere og angiotensin receptorblokkere ligefrem kunne give patienterne en fordel ved at beskytte dem mod den lungeskade, som den inflammation COVID-19 udløser i lungerne. For slet ikke at tale om igangværende studier, der peger på, at infektionens dannede fibrose dæmpes af ACE-hæmmere.

Så længe evidensen er tyndbenet og peger i forskellige retninger vælger de lægefaglige selskaber at opfordre læger til at fortsætte med ACE-behandlingen.

»Grunden til, at patienter med diabetes og forhøjet blodtryk klarer sig dårligere på ACE-hæmmere, er formentlig, at de har en grundsygdom, der svækker deres immunforsvar eller øger risikoen for komplikationer. Man kan i hvert fald ikke ud fra den aktuelle evidens konkludere, at det er selve behandlingens skyld. På den anden side kan man heller ikke helt udelukke at nogle blodtryksbehandlinger gør det sværere for visse patientgrupper at overleve COVID-19. Men så længe, vi ikke ved, hvad der er op og ned, skal man altså fortsætte som hidtil.«

Faktaboks: EASD og ADA giver tips og tricks om COVID-19

Ud over sin allerede eksisterende e-learning portal med gratis kurser i diabetesbehandling udsender Eauropean Association for Studying Diabetes nu også særlige tips og tricks om behandling af patienter med COVID-19. ADA, den amerikanske diabetesforening, har lavet en hjemmeside med info om COVID-19, og diabetes ligesom Steno Diabetes Center i København har lavet sin egen søgemaskine, der finder alt om diabetes og COVID-19 i samtlige tidsskrifter på verdensplan.