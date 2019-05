Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Torben Mogensen skriver i Stikpillen, at programmet Treat kunne forbedre diagnosticeringen og antibiotikabehandlingen af patienter på Hvidovre Hospital, og at programmet ikke kunne indføres på grund af modstand i lægegruppen, på trods af at dette kunne gavne patienterne. Dette er faktuelt forkert. Under et langt udviklingsforløb med programmet, som de dygtige ingeniører i Treat løbende […]