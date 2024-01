1. februar begynder Brian Brøndum Møller som hospitalsdirektør for regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Brian Brøndum Møller har siden 2016 været klinikchef på Aalborg Universitetshospital efterfulgt af en kort periode som selvstændig konsulent i Cogenerate med speciale i sundhedsvæsenet. Det glæder Poul Michaelsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, at valget landede på Brian Brøndum Møller: »Jeg glæder mig over at kunne byde Brian Brøndum Møller velkommen i Region Midtjylland, hvor han i...