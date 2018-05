Det var en nervepirrende periode, landet lige har været igennem. I meget lang tid så det ud til, at der skulle blive konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Konflikt kan være nødvendig, men er bedre at undgå. En konflikt skaber ikke kun bitterhed mellem parterne, men også blandt de ansatte indbyrdes. Desværre er der nogle ansatte, der ikke er medlem af en fagforening og derfor ikke deltager i den faglige kamp. Så det var godt, at vi slap for konflikten, men forløbet giver anledning til en række tanker.

Det store sammenhold mellem de faglige organisationer var en positiv oplevelse. På de sociale medier ses læger og sygeplejersker hånd i hånd med djøffere. Et sammenhold, man kun kan håbe bliver ført videre, efter at der er lukket og slukket i forligsinstitutionen. Den evindelige konflikt mellem specielt læger og djøffere er i den grad en hindring for at løse de virkelige problemer. Det problem, der ikke blev løst i forligsinstitutionen, er det stigende arbejdspres på specielt de akutte afdelinger. Det er selvfølgelig ikke et overenskomstspørgsmål, men det gør ikke problemet mindre. Problemerne skyldes befolkningens manglende vilje til at betale mere i skat. Så længe den sammenhæng ikke kommer tydeligt frem, vil de indbyrdes slagsmål mellem personalegrupper fortsætte og løsninger forsvinde ind i tågerne. Vi skal huske på, at der ligger betydelige besparelser og venter, når de nye ‘supersygehuse’ meget snart bliver færdige. Baggrunden for besparelserne, nemlig mulighederne for effektivisering, blev af de fleste beslutningstagere anset for temmelig luftige. Ja, nærmest urealistiske. Men dengang lå besparelserne langt ude i fremtiden, og ingen ville sige nej til de flotte bygninger. Hvad der skal ske i fremtiden, er temmelig uklart.

Man kan let forledes til at tro, at de, der beslutter lockout, ikke aner, hvad der foregår i dagligdagen

Tilbage til den afblæste konflikt. I kampens hede kom der mange sjove billeder og bemærkninger på de sociale medier. Der var eksempler på sygeplejerskers lønseddel. Ikke et af de tilfælde, jeg så, viste, hvor meget der bliver indbetalt til pension. Så når beløbets størrelse blev diskuteret, manglede der ca. 13 pct. af lønnen. Mange tænker ikke på pension som en del af lønnen, men det er den altså. At undlade pensionsbidraget var manipulation.

En tilbagevendende undren var diskussionen om nødberedskab. Jeg kan forstå, at de faglige organisationer skal stille med nødberedskab, når de varsler strejke. At arbejdsgiverne også forventer nødberedskab blandt lockoutet personale, er besynderligt. Arbejdsgiverne kan da lade være med at lockoute medarbejdere, der ikke kan undværes. Man kan let forledes til at tro, at de, der beslutter lockout, ikke aner, hvad der foregår i dagligdagen. Medarbejderne har et moralsk ansvar for patienterne, mens sygehusejerne derudover har et juridisk ansvar for patientbehandlingen. I øvrigt er problemerne med nødberedskaber det samme gang på gang. Der er ikke

personale nok.