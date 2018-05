Den store forårsrengøring

Solen og den friske luft trænger i disse tider helt ind i magtens korridorer i sundhedsvæsenet og har sat gang i en heftig stoleleg. Der er nye ansigter på vej på en lang række topposter i organisationer og foreninger.Solen og den friske luft trænger i disse tider helt ind i magtens korridorer i sundhedsvæsenet og har sat gang i en heftig stoleleg. Der er nye ansigter på vej på en lang række topposter i organisationer og foreninger.

En af regionernes helt tunge drenge, i hvert fald målt på løn, antal medarbejdere og møgsager, har netop valgt at trække stikket. Hjalte Aaberg, 51, forlader nytårsaften jobbet som øverste administrative chef i Region Hovedstaden efter blot fem år og åbner dermed for den fornyelse af regionens topledelse, som længe har været tiltrængt. Han blev opfundet af daværende regionsformand og partifælle, den halstarrige Vibeke Storm Rasmussen, 72, men har været mere grå end politiserende og har flakset rundt i baggrunden i en region, hvor ledelse kræver et ekstra gear. Mindst. Vi nøjes her med at hviske Sundhedsplatformen og 1813. I onsdagens pressemeddelelse er der ingen grænser for, hvor begejstret direktøren og formanden, Sophie Hæstorp Andersen, 43, er for hinanden og for, hvad de har udrettet. Måske er det en lille lapsus, når formanden slutter pressemeddelelsen af med ordene: »I Region Hovedstaden ser vi et stort potentiale i at frisætte medarbejderne…« Det har hun så gjort så eftertrykkeligt i Aabergs tilfælde. Hvem tør søge hans stilling?

Tirsdag satte et nyt, modigt menneske sig i spidsen for en af sundhedens talrige nye styrelser. Lizzi Krarup Jakobsen, 50, er direktør for Styrelsen for Patientklager, der opstod, da Styrelsen for Patientsikkerhed blev hugget midt over som en regnorm med en spade i kølvandet på Svendborg-sagen. Spadestikket var en ordentlig begmand til Anne-Marie Vangsted, 56, som dog slap for at blive tvangsforflyttet til den nye matrikel i Aarhus. Lizzi Krarup Jakobsen er ifølge en pressemeddelelse fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), 38, perfekt til jobbet, idet hun både har flere års erfaring som chef og har oprettet indtil flere nye styrelser. En anden en hæfter sig mest ved, at hun kommer direkte fra et job som fagdirektør i en afdeling i Skat, der hedder Gæld. Det lyder som et stort aktiv, om man så må sige.

1. juni rykker kardiolog Anne Kaltoft, 58, fra formandsposten til direktørstolen i Hjerteforeningen, og der er derfor troværdighed bag ordene, når hun betrygger foreningens ansatte med, at hun ikke vil revolutionere deres arbejdsplads. Hun kommer dog givetvis med en helt anden ledelsesstil end den, som hendes forgænger, Kim Høgh, 62, mistede jobbet på. Egentlig havde foreningen haft en headhunter på opgaven, men fandt pludselig ud af, at løsningen lå snublende nær, og set herfra bør en stor opgave for Anne Kaltoft være at positionere hjertesygdomme der, hvor de hører hjemme, og træde ud af skyggen af en anden, meget stor patientforening. Man skal ikke nøjes med et årligt discountindsamlingsshow på en af landets mindre tv-kanaler, når ens sygdomsområde er en af de helt store dræbere, trods forrygende faglig fremgang over de seneste årtier.

På arbejdernes internationale

kampdag indfandt Jesper Fisker, 57, sig stille og roligt i Kræftens Bekæmpelses store, men diskrete hovedsæde på Østerbro i København, klar til at være føl hos adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen, 62. Sidstnævnte stopper formelt ved foreningens repræsentantskabsmøde 1. juni, efter syv år på topposten. Jesper Fisker har tidligere været omkring sundheden som medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen i dens velmagtsdage, hvor han udmærkede sig ved hverken at være læge eller blive fyret. Nu må vi se, om han kan undergå samme forvandling som Leif Vestergaard Pedersen, der ankom til Kræftens Bekæmpelse som en diskret, aarhusiansk embedsmand og senere profilerede sig stærkere og stærkere, for ligefrem at svømme naturligt i rampelyset, i takt med at nu 71-årige Frede Olesens formandsperiode løb ud. Vestergaard går på toppen – aldrig har Kræftens Bekæmpelse stået så stærkt – og den nye direktør skal både håndtere de senere års mumlen i krogene om, at Kræftens Bekæmpelse rydder bordet, når det gælder patientforeningsmidler, og finde sin placering ved siden af formanden, Dorthe Gylling Crüger, 54, som også skal passe sit fuldtidsjob som leder af Sygehus Lillebælt og ikke er helt så profileret i offentligheden, som Frede Olesen var.

Lægemødet i april i Kolding genvalgte med akklamation Andreas Rudkjøbing, 37, til hans anden og sidste treårsperiode som formand for såvel doriske som ioniske søjler i Domus Medica. Den yngre læge leverede en lidt forkølet formiddagstale med for megen oplæsning, men skærpede retorikken gevaldigt i eftermiddagens formandstale, som var en statsmand værdig. Altså i et mindre land, men alligevel. Og da han iført smoking og butterfly åbenbart dansede med de rigtige til aftenens gallafest, var genvalget i hus næste dag. Der var nu ingen modkandidater, og Lægeforeningens tøvende indtræden i Svendborg-sagen har åbenlyst ikke givet formanden ridser i lakken. Bragende klapsalver var der også til praktiserende læge Michael Dupont, 65, som forlod næstformandsposten og gik på fagpolitisk pension efter 20 år som PLO-formand og meget andet. Herunder også værdsat klummeskribent på Dagens Medicin. Han overlader posten til psykiater Kirsten Ilkjær, 58.

De socialdemokratiske topfolk kvajede sig som bekendt i spillet om formandsposten for Danske Regioner og overlod initiativet til Venstres Stephanie Lose, 35, som prompte indgik en aftale med de radikales Karin Friis Bach, 53. Kongemageren har taget sig godt betalt i form af formandsposten i det vigtige sundhedsudvalg. Her fortrængte hun nordjydernes formandskandidat, Ulla Astman (S), 48, som følgelig må vige pladsen et helt andet sted også, nemlig som formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. De to poster hænger nemlig sammen. I selskabet skal hun bakke op om den tidligere headhunter, Inge Kristensen, 50, som overtog chefposten efter Beth Lilja, 61.

Skulle man tro på rygterne tirsdag aften på Christiansborg, så ville den bebudede afgang for Søren Pind, 48, og Esben Lunde Larsen, 39, som ministre udløse en større regeringsrokade, herunder med et skifte også i Sundhedsministeriet, som nogle venstrefolk ikke synes, at Ellen Trane Nørby får nok ud af. Der blev spekuleret i et comeback til innovations- og overenskomstminister Sophie Løhde, 34, men mon ikke hun er udset til større opgaver efter bestået svendeprøve i forligsen, og sundhedssektoren slap for at slippe for en minister, som kom sent i gang, men nu er kommet efter det. Og som jo i øvrigt går af om senest et år. Det er godt, at sundhedsvæsenet kan klare sig selv, helt uden toprocentkrav…